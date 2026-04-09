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Detenido un padre por agredir a un niño de 12 años en un partido de fútbol en Lloseta

Lo hechos ocurrieron en el campo de fútbol municipal

Agentes de la Guardia Civil, en una foto de archivo

Agentes de la Guardia Civil, en una foto de archivo / Prensa Ibérica

DM

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a un niño de 12 años en un partido de fútbol en Lloseta.

Los hechos, según han explicado fuentes del Instituto armado, ocurrieron este martes en el campo de fútbol municipal de la localidad.

Mientras se disputaba un partido de fútbol de niños de unos 12 años, uno de los padres, en un momento dado, saltó al campo y la emprendió a golpes con uno de los menores.

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Policía Local del municipio y Guardia Civil acudieron a las instalaciones y arrestaron al hombre, que pasó este miércoles a disposición judicial.

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