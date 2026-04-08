Prisión para un ladrón que arremetió contra los agentes que le sorprendieron en Esporles

Un hombre ha ingresado en prisión provisional por orden judicial como presunto autor de un delito de robo con fuerza y atentado contra agentes de la autoridad tras arremeter contra los guardias civiles que lo sorprendieron in fraganti dentro de un establecimiento en Esporles.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando una patrulla de la Guardia Civil acudió al aviso de que había saltado la alarma de seguridad en un establecimiento, ha informado el instituto armado.

Al llegar, consiguieron sorprender in fraganti a un hombre tapado con un pasamontañas y con un destornillador en la mano que se disponía a abandonar el establecimiento por una puerta que había forzado para colarse y sustraer el dinero de la caja registradora y de una máquina recreativa.

El asaltante trató de huir arremetiendo contra los agentes, por lo que tuvo que ser reducido. Lo detuvieron por los delitos de robo con fuerza y atentado a los agentes de la autoridad.

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El detenido, un hombre de 43 años de edad, resultó ser conocido por los agentes de la Guardia Civil debido a sus múltiples antecedentes. El lunes por la tarde fue puesto a disposición de la autoridad judicial que, ante la reiteración delictiva y los hechos cometidos, decretó su ingreso en prisión.