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Herido un menor tras caer de un cuarto piso en un hotel de Son Caliu

La caída ha sido fortuita y fruto de un tropiezo cuando se encontraba en su habitación del hotel.

Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases

Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases / EUROPA PRESS -

EP

Un menor de 14 años ha resultado herido la tarde de este martes al caer desde el cuarto piso de un hotel de Son Caliu (Calvià).

La víctima, que se ha fracturado una costilla y el hombro, ha sido atendida por los servicios de emergencias y trasladada al Hospital Universitario de Son Espases.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

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Al parecer, según han indicado fuentes próximas a las pesquisas, la caída ha sido fortuita y fruto de un tropiezo cuando se encontraba en su habitación del hotel.

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