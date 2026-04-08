Detenidas dos okupas por robar un cuadro valorado en 60.000 euros y enfrentarse a la Policía en Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos mujer por okupar una vivienda, robar un cuadro valorado en 60.000 euros y enfrentarse a los agentes en Palma. Las sospechosas están acusadas de delitos de hurto, resistencia, desobediencia y atentado a agente de la autoridad.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional acudieron a la barriada de Santa Catalina porque, según varias llamadas, dos mujeres se habían adentrado en una vivienda a través de una escalera.

Varios vecinos explicaron a los policías que dos desconocidas habían accedido a un inmueble del primer piso con un niño de corta edad. A través de los balcones pudieron ver cómo las mujeres habían colocado numerosos muebles y objetos en el recibidor de la vivienda para evitar que alguien entrara. Añadieron que habían utilizado una sierra eléctrica.

Con esta información, los policías pidieron a las dos mujeres que abrieran la puerta, pero estas no obedecieron y además amenazaron con poner al niño tras la puerta. Tras las reiteradas negativas de las acusadas, los agentes solicitaron la presencia de los bomberos, que colocaron una escalera hasta el balcón de la vivienda por la que los policías pudieran acceder a la vivienda.

Una vez dentro, los funcionarion encontraron a las dos mujeres con un niño de unos tres años sentado en un sofá. La entrada estaba totalmente obstruida por muebles y enseres y había un destornillador metido en la cerradura de la puerta de acceso. Una de las acusadas contó que la otra la había engañado, ya que le dijo que había alquilado legalmente el piso.

Atentado a agente de la autoridad

Los dueños del piso, por su parte, explicaron a la Policía que utilizan la vivienda como almacén de muebles, por lo que había allí numerosos objetos y cuadros de gran valor. Los propietarios echaron en falta uno de estos cuadros, valorado en 60.000 euros.

Noticias relacionadas

Las dos acusadas quedaron entonces detenidas y durante el traslado a comisaría una de ellas golpeó a uno de los policías en la cara, por lo que se le imputó también un delito de atentado a agente de la autoridad.