Un conductor ebrio de 75 años provoca un accidente de tráfico en Palma

Un hombre de 75 años ha sido imputado por provocar un accidente de tráfico cuando circulaba en estado ebrio en Palma. El acusado cuadriplucó la tasa máxima de alcohol permitida y está acusado de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos, según ha informado hoy la Policía Local de Palma, ocurrieron el pasado sábado hacia las nueve de la noche en la confluencia de la carretera de Valldemossa con la calle Sant Vicenç de Paül. El 092 recibió el aviso de que se había producido una colisión entre dos coches. Según los testigos, uno de los implicados presentaba síntomas evidentes de estar ebrio.

Agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) y de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) acudieron al lugar. Los policías comprobaron que uno de los conductores se encontraba bajo unos efectos tan severos del alcohol que tuvieron que ayudarle a bajar del coche, ya que era incapaz de sostenerse en pie sin ayuda.

El hombre, de 75 años, fue sometido a la prueba de etilometría y arrojó un resultado de 0,98 miligramos por litro de aire espirado, cuadruplicando el máximo permitido. El conductor rechazó de forma voluntaria la realización de una prueba de contraste en un centro sanitario.

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A causa de los daños sufridos en el accidente, su vehículo quedó inutilizado para circular y fue retirado por el servicio de grúa hasta una calle próxima. El acusado fue informado de su condición de investigado no detenido. La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) cumplimentó las diligencias preventivas por el siniestro, mientras que la Sala de Atestados instruyó el informe penal para su remisión a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.