Tribunales
Condenada por agredir a su padre para robarle la cartera en Palma
La acusada, que tenía una orden de alejamiento del hombre, acepta un año y nueve meses de prisión
Una mujer fue condenada ayer a un año y nueve meses de prisión por agredir a su padre para robarle la cartera. La acusada cometió el asalto quebrantando además una orden de alejamiento en favor del hombre por episodios violentos anteriores. En el juicio reconoció los hechos y se declaró autora de dos delitos tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 17 de enero. La acusada se presentó en el domicilio de su padre a pesar de la orden de protección que le impedía acercarse a él. Exigió al hombre que le diera diez euros, pero la víctima se negó porque horas antes le había entregado ya 25 euros.
La procesada, que estaba bajo los efectos de las drogas, sujetó a su padre y empezó a registrarlo en busca de su cartera, que el hombre había escondido. La mujer forcejeó con él, le empujó y acabó tirándolo al suelo. Llegó a tirar una estufa de butano al suelo a modo de amenaza. La acusada fue detenida ese mismo día.
La Fiscalía le imputó delitos de robo con violencia y quebrantamiento de medida cautelar con la agravante de reincidencia, por los que reclamó inicialmente cuatro años de cárcel. Ayer, rebajó su petición al apreciar una atenuante de toxifrenia y la procesada acabó aceptando un año y nueve meses de prisión.
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