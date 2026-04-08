Angustioso rescate de un operario atrapado en el hueco de un ascensor en Palma

Los bomberos se han movilizado para liberar a un operario de ascensores que estaba trabajando en la parte superior de la cabina del elevador cuando este ha subido hasta la parte alta y lo ha aprisionado. El trabajador ya ha sido rescatado y trasladado al hospital, ya que presenta algunas lesiones.

Los hechos han ocurrido poco antes del mediodía en un edificio de nueve plantas situado en el número 2 de la calle Son Oliva Al lugar han acudido varias dotaciones de Bombers de Palma, dos ambulancias y patrullas de la Policía Nacional.

Los servicios de emergencia han trabajado para bajar el ascensor de manera segura y poder liberarlo. El hombre, que ha estado consciente durante todo el proceso, ha sido trasladado al hospital con lesiones.

Noticias relacionadas

El trabajador ha estado más de dos horas atrapado y bajo supervisión médica constante.