Angustioso rescate de un operario atrapado en el hueco de un ascensor en Palma
El trabajador ya ha sido rescatado y trasladado al hospital con lesiones
Los bomberos se han movilizado para liberar a un operario de ascensores que estaba trabajando en la parte superior de la cabina del elevador cuando este ha subido hasta la parte alta y lo ha aprisionado. El trabajador ya ha sido rescatado y trasladado al hospital, ya que presenta algunas lesiones.
Los hechos han ocurrido poco antes del mediodía en un edificio de nueve plantas situado en el número 2 de la calle Son Oliva Al lugar han acudido varias dotaciones de Bombers de Palma, dos ambulancias y patrullas de la Policía Nacional.
Los servicios de emergencia han trabajado para bajar el ascensor de manera segura y poder liberarlo. El hombre, que ha estado consciente durante todo el proceso, ha sido trasladado al hospital con lesiones.
El trabajador ha estado más de dos horas atrapado y bajo supervisión médica constante.
- Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada
- Deniegan la paternidad de dos gemelos nacidos en Palma
- Can Frasquet inicia los trabajos para devolver a la fachada del histórico establecimiento de Palma su aspecto original
- Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar
- Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
- El Ayuntamiento de Palma prohíbe temporalmente vender en el mercado de Pere Garau al autor de la agresión homófoba