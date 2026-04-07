Tres okupas destrozan la puerta de un piso y tiran la alarma al váter en Palma

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres -dos españoles y un alemán- por causar importantes destrozos en un piso de Palma al intentar okuparlo. Los sospechosos rompieron la puerta de la vivienda y el sistema de alarma

Los hechos ocurrieron el sábado de madrugada, ha informado hoy la Policía. El 091 recibió varias llamadas por la presencia de tres hombres que intentaban entrar y ocupar un domicilio en la barriada de es Rafal. Estaban forzando la puerta con herramientas, según indicaron los testigos.

Los vecinos y la empresa de seguridad del inmueble aportaron una descripción física de los acusados, que al ser descubiertos habían salido de la casa y se marcharon en un coche que estaba aparcado en las inmediaciones.

Minutos después llegó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional. Los agentes detectaron un coche que coincidía con el que habían utilizado los sospechosos. En el interior estaban tres hombres cuyas características eran similares a las descripciones de los testigos.

Un trabajador de la empresa de alarmas acudió a la vivienda y realizó una inspección. Junto a un policía comprobaron que la puerta estaba dañada y que se había lanzado al inodoro el sistema de alarma.

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Los sospechosos reconocieron los hechos al ser interrogados por los policías y fueron detenidos como presuntos autores de un delito de daños y otro de ocupación.