La mujer condenada por asesinar a su bebé tirándola a un contenedor en Manacor seguirá en la cárcel

Yolanda Moreno, la mujer condenada a prisión permanente revisable por asesinar a su bebé tirándola a un contenedor de basuras en Manacor, seguirá en la cárcel. La magistrada Samanta Romero ha ratificado, tras una vista celebrada hoy en la Audiencia Provincial, su encarcelamiento a la espera de que se resuelva su recurso contra la sentencia. Moreno no se presentó a la lectura del veredicto del jurado popular y estuvo fugada 10 días, hasta que el pasado miércoles fue capturada.

Moreno está condenada a cadena perpetua por un delito de asesinato con la agravante de parentesco. El jurado popular consideró probado que, el 2 de noviembre de 2023, la mujer estaba embarazada de un feto de unas 26 o 27 semanas de gestación y se puso de parto en un coche en el que viajaba con su hermana y su cuñado en Porto Cristo (Manacor). La madre y el tío de la niña, siendo “conscientes de que la recién nacida se hallaba con vida, se pusieron de acuerdo y decidieron arrojarla a un contenedor de basura”, refleja la sentencia. El hombre se apeó entonces y “arrojó” a la bebé al depósito, tras lo que los tres se marcharon del lugar. La niña fue rescatada por agentes de la Policía Local alertados por una vecina, pero cuando llegó al hospital de Llevant ya solo se pudo certificar su muerte.

La mujer no acudió a la vista celebrada el pasado 22 de marzo, en la que el jurado popular dio a conocer su decisión. La jueza que presidió el juicio dictó entonces una orden de busca y captura. Moreno estuvo huida durante 10 días, hasta que el operativo desplegado por la Policía Nacional y la Guardia Civil permitió capturarla en Manacor. La mujer ingresó en prisión al día siguiente por orden de la jueza de guardia de la capital del Llevant.

Hoy se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Palma una vista en la que la Fiscalía ha reclamado que Moreno permanezca en prisión y su abogado ha solicitado su puesta en libertad con medidas cautelares. La magistrada ha accedido a la petición del ministerio público y la mujer ha sido conducida de nuevo al centro penitenciario a primera hora de la tarde.