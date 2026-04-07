Delincuencia
Intervienen dos armas prohibidas en un control de tráfico en Palma
Los agentes han llevado a cabo dos operativos de seguridad en Camp Redó y Nou Llevant
Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma han intervenido a dos conductores una defensa extensible y una navaja, ambas armas prohibidas, durante un control rutitario de tráfico en el Camp Redó.
El GAP ha organizado dos dispositivos de control durante los primeros días de abril, centrados en la seguridad vial, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las ordenanzas municipales, uno de ellos en el Camp Redó y el otro en el polígono de Llevant, ha informado la Policía Local en un comunicado.
La primera intervención tuvo lugar el Jueves Santo sobre las 19:00 horas, en la barriada de Camp Redó, donde los policías inspeccionaron 30 vehículos en un control de seguridad vial. El balance de este operativo fue de 30 denuncias de tráfico: 17 por circular con la ITV caducada, 7 por carecer del seguro obligatorio, 2 por no hacer uso del casco y otras 2 por infracciones de circulación. A causa de las irregularidades detectadas, la grúa municipal retiró seis vehículos.
Además, en el transcurso de este mismo control, los agentes levantaron tres actas en aplicación de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana: una por tenencia de sustancias estupefacientes y dos por tenencia de armas prohibidas o peligrosas, al hallar una defensa extensible y una navaja.
El segundo operativo se desarrolló la madrugada del sábado pasado, sobre las 01:00 horas, en el polígono de Llevant, en un control de mantenimiento de la convivencia y el descanso de la zona. Los agentes intervinieron ante una concentración de personas que consumían alcohol en la vía pública y levantaron 14 actas por infracción a la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica.
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