Detenido en Palma un conductor temerario que iba ebrio y no tiene carné: "Cada vez que me detengan, pago 250 euros y sigo conduciendo"

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven conductor que circulaba ebrio y sin carné, a toda velocidad y saltándose semáforos en rojo. El sospechoso, acusado de un delito contra la seguridad vial aseguró a los policías que lo arrestaron: "Me da igual que me paréis, cada vez que me detengan pago 250 euros y sigo conduciendo".

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, hacia las cuatro de la madrugada. Una patrulla de paisano del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional estaba recorriendo la calle Aragón cuando observó a un joven en un vehículo. El conductor era conocido por los agentes de intervenciones anteriores y sabían que no tiene permiso de conducir. Hace dos semanas ya fue detenido por darse a la fuga.

Los policías le dieron el alto con las señales acústicas y luminosas. El acusado realizó entonces una maniobra evasiva, derrapando el vehículo e invadiendo el carril contrario. Huyó a toda velocidad. Los agentes solicitaron apoyo de otras unidades. El conductor se saltó varios semáforos en rojo y obligó a frenar en seco a otros vehículos para evitar una colisión.

El joven continuó circulando de forma temeraria y estuvo a punto de atropellar a dos peatones, quienes tuvieron que apartarse para no ser arrollados. El conductor siguió circulando a gran velocidad hasta el cruce con la Vía de Cintura, donde rebasó otro semáforo en rojo y forzó de nuevo a varios coches a detenerse.

Los policías pudieron interceptar finalmente el vehículo. El joven les espetó entonces: "Me da igual que me paréis, cada vez que me detengan pago 250 euros y sigo conduciendo. Ya os dije la última vez que no me voy a parar”. Los agentes comprobaron que el coche tenía la luna frontal fracturada y no había pasado la ITV.

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El joven mostraba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, por lo que la Policía Nacional solicitó la presencia de una patrulla de Policía Local para realizar la prueba de alcoholemia, en la que dio positivo. El conductor quedó entonces detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.