Multan al piloto de un dron que sobrevoló la Catedral de Mallorca durante un acto con la reina Sofía, Prohens y Armengol

La Policía Nacional ha denunciado al piloto de un dron que el pasado lunes sobrevoló la Catedral de Mallorca durante un acto en el que participaban la reina Sofía, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El aparato fue interceptado por los agentes durante el Concierto de Pascua en la Seu y el acusado, que no tenía permisos ni titulación, ha sido propuesto para sanción por infringir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Se enfrenta a una multa de hasta 225.000 euros.

Los agentes de Seguridad y Protección Aérea, integrados en la Unidad Aérea de la Policía Nacional de Palma, habían establecido un dispositivo de vigilancia. Durante el evento, descubrieron mediante los sistemas de detección fijos y portátiles el vuelo de un dron no autorizado sobrevolando el recorrido establecido para la llegada de las autoridades a la Catedral. El aparato sobrevoló a una gran altura numerosas calles y edificios, tanto privados como públicos.

Doña Sofía y las infantas Elena y Cristina, acompañadas de Victoria Federica e Irene Urdangarin, en el Concierto de Semana Santa que se celebra en la Catedral de Mallorca / Manu Mielniezuk

El piloto fue detectado por los sistemas que forman parte del equipo de detección e inhibición de la unidad de drones de la Policía Nacional. Además, el propio dron policial consiguió localizar al piloto, que se encontraba sentado en la popa de un catamarán varado frente a la Lonja. Los policías comprobaron que llegó a abandonar su asiento para ir a buscar un refresco, dejando el dron en el aire y sin ningún tipo de vigilancia.

La incidencia fue notificada al 091, que gracias a las indicaciones del dron de la Policía Nacional pudo enviar a una patrulla hasta el piloto. Los agentes pidieron al hombre que les mostrase las autorizaciones y demás documentos obligatorios que la normativa aeronáutica establece para el uso de estas aeronaves no tripuladas. El piloto carecía de cualquier coordinación con los gestores aeronáuticos y tampoco disponía de la titulación que le acreditaba para pilotar el dispositivo.

Finalmente, fue denunciado por los agentes actuantes por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, se decomisó el dron.

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Desde la Policía Nacional se recuerda que el uso de estos dispositivos sin los requisitos legales puede conllevar cuantiosas sanciones que van desde los 1.000 euros hasta los 225.000 euros, por el peligro que pueden llegar a suponer para otras aeronaves tripuladas, las personas y sus bienes.