Un incendio forestal arrasa 2,5 hectáreas de mata y olivos en Orient

Un incendio forestal ha arrasado hoy unas 2,5 hectáreas de mata y olivos en Orient, en Bunyola, según ha informado hoy la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. El fuego ha movilizado a varios efectivos aéreos y terrestres y ha sido ya estabilizado.

Las llamas han sido detectadas poco después de las dos y media de la tarde, según ha explicado el Institut Balear de la Natura (Ibanat). El primer análisis de la situación ha permitido descartar que hubiera personas o viviendas en peligro, por lo que se ha decretado el nivel 0 de gravedad potencial.

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El organismo ha movilizado a dos aeronaves, dos autobombas, 13 bomberos forestales y tres agentes de Medio Ambiente. A las cinco menos cuarto de la tarde el incendio se ha dado por estabilizado y los equipos de emergencias siguen trabajando en la zona para sofocar completamente las llamas.