Un incendio destruye cuatro motos y un coche de madrugada en La Soledat

Un incendio ha destruido esta madrugada cuatro motocicletas y un coche en la barriada de La Soledat, en Palma. El fuego, que según todas las sospechas ha sido provocado de forma intencionada, ha causado también cuantiosos daños en un edificio de viviendas. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la autoría del incendio. Vecinos de la zona denuncian la sucesión de actos vandálicos que padece la zona y reclaman más presencia policial, especialmente por las noches.

Los hechos han ocurrido al filo de las cuatro y media de la madrugada, según han explicado fuentes de los servicios de emergencias. Varias llamadas han alertado de que se había declarado un incendio la esquina de la calle Tomàs Rul·làn y la plaza Cosme Adrover. Al lugar han acudido dotaciones de los Bombers de Palma, procedentes del parque central, así como patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local.

Los efectivos de emergencias han encontrado varios vehículos convertidos en una gran bola de fuego. El incendio ha generado grandes llamas y una densa columna de humo negro, que se ha extendido por la zona. Los bomberos han logrado sofocar las llamas en pocos minutos.

El fuego ha arrasado completamente cuatro motocicletas y un coche, un Toyota Corolla en el que hasta hace unos meses vivía un hombre. El humo y las altas temperaturas han afectado también a la fachada de un edificio de viviendas. El toldo del primer piso y un aparato de aire acondicionado del segundo han quedado afectados. El fuego ha chamuscado además una señal que indicaba que se trataba de una zona reservada para el estacionamiento de motocicletas.

La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer cómo se ha declarado el incendio. Todo apunta a que ha sido provocado de forma intencionada y los agentes tratan de esclarecer quién y por qué ha provocado el siniestro.

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Varios vecinos de la zona han mostrado su indignación ante los restos calcinados de los vehículos afectados. Según explican, en la zona se han producido varios incendios de contenedores en los últimos años, por lo que reclaman más vigilancia en el barrio.