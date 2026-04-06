Desarticulada una red que empadronaba a migrantes en Mallorca con documentos falsos

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que empadronaba a migrantes en Mallorca de manera ilegal utilizando documentos falsos. Los acusados, que llevaban operando desde el año 2023, cobraban hasta 300 euros a los extranjeros por los trámites. Están acusados de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

La investigación, iniciada por el Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, ha revelado una estructura criminal con una estabilidad de al menos tres años y un ánimo de lucro sostenido, ha informado hoy el cuerpo policial. La organización utilizaba una estructura documental fraudulenta diseñada para eludir los controles administrativos del padrón municipal de Palma. Los acusados buscaban oficinas con menos mecanismos de fiscalización para eludir los controles.

El grupo creaba contratos de alquiler y arras falsos, suplantando la identidad de los propietarios reales de los inmuebles, según ha explicado la Policía. Una vez redactado el contrato fraudulento, los miembros de la red firmaban autorizaciones de empadronamiento a favor de extranjeros en situación irregular en España, a los que cobraban entre 250 y 300 euros por cada alta ilícita.

La investigación ha permitido identificar una distribución de funciones coordinada dentro de la organización. Los agentes han identificado a 70 beneficiarios directos de la red. El objetivo final de estas altas fraudulentas no era el uso de la vivienda, sino la obtención de otros beneficios, como el acceso a la tarjeta sanitaria, la obtención de la Tarjeta Ciudadana para subvenciones al transporte y la generación de antecedentes de residencia para tramitar expedientes de arraigo social.

Noticias relacionadas

Por todo ello, al conocer la estructura de la organización y a las personas que la conformaban, la Policía Nacional detuvo a cinco hombres y tres mujeres como presuntos autores de un delito falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.