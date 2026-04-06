Investigación
Un conductor sin carné, imputado por circular en Palma pese a las advertencias de la Policía
La Policía Local de Palma ha instruido diligencias penales contra un hombre por supuestamente conducir un coche sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.
Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado sábado 28 de marzo sobre las 22.00 horas en la calle Francesc Manuel de los Herreros, cuando unos ciudadanos avisaron a la Policía porque dos hombres estaban increpando a los transeúntes.
Al personarse en el lugar, los agentes observaron a uno de los hombres sentado al volante de un coche. Tras ser identificado y consultado sobre su permiso de conducir, según los agentes, el implicado manifestó con actitud desafiante que no lo había obtenido nunca.
En ese momento, los policías le advirtieron de forma formal de que el inicio de la marcha constituiría un ilícito penal. No obstante, el hombre, de origen ecuatoriano y 65 años, regresó al coche e inició las maniobras para seguir circulando.
Los agentes lo interceptaron y retiraron el vehículo. El hombre, que cuenta con antecedentes policiales previos, fue citado para comparecer en un juicio rápido en los próximos días por su condición de investigado no detenido.
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