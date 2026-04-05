Rescatan a seis adultos y a una niña de nueve años en el Torrent de Pareis

Bombers de Mallorca han tenido que rescatar este sábado a siete personas atrapadas en el Torrent de Pareis. De estas. seis eran adultos y una niña de nueve años. Tras movilizar al Grupo de Rescate de Montaña del parque de Sóller y el helicóptero Milana, todos fueron puestos a salvo.

Los hechos se produjeron sobre las seis y cuarto de la tarde del sábado. Una llamada de emergencia alertaba de que cuatro adultos y una niña de nueve años habían quedado atrapados en el Torrent de Pareis, después de haber superado diversas bases. Durante la gestión del incidente, constataron que había una pareja en ese lugar en circunstancias similares. Así, el número de personas en apuros a las que había que rescatar ascendía a siete. Entre el viernes y el sábado, una docena de personas ha tenido que ser puesta salvo en la Serra.

Acto seguido Bombers de Mallorca activaron al Grupo de Rescate en Montaña del parque de Sóller y al helicóptero Milana para que acudieran al lugar donde se encontraban las víctimas. El principal problema que se planteaba era el elevado número de personas a las que había que rescatar.

Imprescindible el neopreno

La intervención se prolongó durante dos horas desde que se había recibido la llamada. Sobre las ocho y media de la tarde, Bombers de Mallorca concluyeron la actuación conjunta de los medios aéreos y terrestres y las siete personas fueron puestas a salvo. A raíz de esta actuación, los bomberos hicieron un llamamiento en la red social X para extremar la precaución al adentrarse en el Torrent de Pareis. En concreto aludieron a la gran acumulación de agua en este paraje. De hecho consideran que no es en absoluto practicable sin la indumentaria adecuada, que ha de incluir el neopreno.

Bombers de Mallorca han tenido una actividad muy intensa durante estos días de Semana Santa. Un total de una docena de personas ha tenido que ser puesta a salvo en dos días. Entre la tarde del Viernes Santo y la mañana del sábado efectuaron tres rescates de montaña de cinco personas. Las actuaciones tuvieron lugar en diferentes partes de la isla y requirieron la intervención del helicóptero Milana para la evacuación de las víctimas. De hecho la aeronave cumplió un centenar de intervenciones desde que entrara en servicio.

En primer lugar, una mujer de 47 años tuvo que ser rescatada al sufrir una caída la tarde del viernes cuando hacía una ruta por el Camí de ses Fontanelles, en Valldemossa. A continuación se activó el helicóptero Milana para proceder a su evacuación. Fue trasladada en la aeronave hasta el helipuerto del Hospital Son Espases.

Más complejo fue un rescate terrestre nocturno en el que habían desaparecido una madre con sus dos hijos de corta edad tras salir de excursión. Sobre las nueve de la noche del viernes, se inició un dispositivo de búsqueda en la zona de Mortitx, en Pollença. El marido de una mujer alertó de que ella y sus dos hijos, de seis y siete años de edad, no habían regresado de una excursión a la Cova de ses Bruixes. Efectivos del Grupo de Montaña de Bombers de Mallorca, de los parques de Inca y Sóller, realizaron labores de rastreo hasta las cinco de la madrugada del sábado.La madre y sus dos hijos fueron localizados en buen estado. Los acompañaron hasta conducirlos a su domicilio.

Finalmente, la mañana del sábado fue atendido un hombre que había sufrido una caída por la noche en la zona del Frontón de sa Mola, en el término municipal de Escorca. El helicóptero Milana se activó de nuevo nuevamente, junto con el Grupo de Rescate de Montaña del parque de Sóll. El afectado fue evacuado a Son Espases.

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