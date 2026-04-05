Investigado un conductor ebrio en Palma tras saltarse un semáforo en rojo y herir a otro automovilista

Un conductor ebrio de 31 años, de nacionalidad china, se saltó un semáforo en rojo con su coche de madrugada en Palma e hirió a otro automovilista al chocar contra su vehículo. El sujeto dio 0,85 en un test indiciario de alcoholemia. No obstante agentes de la Policía Local de Palma le han investigado por negarse a someterse a las pruebas oficiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 2.15 horas del pasado 28 de marzo en Palma. El infractor circulaba por la calle 31 de diciembre hacia las avenidas cuando se saltó un semáforo en rojo al cruzar la calle Antoni Marquès, después de adelantar a otro turismo por la derecha. Otro conductor que conducía por dicha vía fue embestido por el otro vehículo. El hombre que iba al volante sufrió policontusiones y un traumatismo en la pierna izquierda. Por este motivo fue trasladado en ambulancia a una clínica para recibir asistencia médica.

Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma se desplazó rápidamente hasta el lugar del siniestro. Los agentes constataron que el conductor causante del accidente presentaba síntomas de embriaguez. En una primera prueba indiciaria dio un resultado de 0,85 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Sin embargo, se negó a realizar el test de etilometría legalmente establecido.

Remitido el atestado al juzgado

A continuación los agentes de la Policía Local comunicaron al conductor con síntomas de embriaguez que quedaba investigado por un presunto delito de negativa a someterse a las pruebas legales de detección de alcohol. También fue denunciado administrativamente por saltarse el semáforo en rojo. El atestado policial fue remitido al juzgado de guardia.