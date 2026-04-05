Gran aumento de robos en coches en los garajes comunitarios de Palma

Los garajes comunitarios de Palma se han convertido en el escenario predilecto de los ladrones para robar en el interior de vehículos. Los delincuentes aprovechan la entrada o salida de coches y motos de las instalaciones para colarse. Una vez dentro, los malhechores actúan con una total sensación de impunidad, mucho mayor que en la calle, y tanto el botín como el número de turismos saqueados es muy superior.

En lo que va de año, más de 60 personas han sido detenidas por robo en el interior de vehículos en Palma. Es con diferencia el hecho delictivo con las cifras más abultadas. Por este motivo el número de efectivos policiales que se dedican a combatirlos es cada vez mayor.

Las denuncias vecinales y la alarma social que han generado esta oleada de robos dentro de automóviles ha provocado una gran psicosis. Los delincuentes también han sabido agudizar el ingenio y adaptarse a la creciente presión policial para tratar de eludirla y, de paso, conseguir un mayor botín en cada uno de sus golpes.

Mientras cuando estos ladrones actuaban en la calle se encontraban expuestos a multitud de miradas indiscretas. Las denuncias se efectuaban al poco tiempo de perpetrar el delito y las patrullas policiales no tardaban en aparecer por el lugar y proceder a su detención.

A raíz de esta oleada de detencione,s los malhechores optaron por un drástico cambio de escenario donde podía actuar a sus anchas. En lugar de la vía pública, se decantaron por la sensación de impunidad que proporciona sentirse pertrechados en un garaje comunitario. Solo tienen que esperar la entrada o salida de un vehículo de un residente para colarse en el interior. A partir de este momento encuentran el camino expedito para desvalijar vehículos.

La Policía Nacional ha hecho una serie de recomendaciones para evitar la escalada de estos hechos delictivos. La primera es vigilar hasta que la puerta levadiza se cierre por completo para evitar que los intrusos se puedan colar y cometer los delitos.

No dejar el mando

También aconsejan no dejar objetos de valor en el interior del vehículo. Asimismo insta a los dueños a que no dejen dentro del coche el mando de las puertas del garaje comunitario. De esta manera se impide que puedan adentrarse en estas instalaciones en cualquier momento sin esperar a que un usuario de las instalaciones entre o salga de las mismas.

Una de las últimas actuaciones policiales contra el robo en el interior de vehículos en la calle en Palma se produjo la madrugada del pasado miércoles en el barrio de La Soledat. Una camioneta y cuatro coches fueron saqueados por dos delincuentes. Un testigo avisó al 091 y varias patrullas policiales se desplazaron al lugar. Los agentes detuvieron a dos individuos encapuchados, que huyeron nada más verlos.