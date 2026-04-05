Detienen a una pareja por suplantar a un banco y estafar 6.000 euros a una víctima

Un SMS suplantando a una entidad bancaria estafó a un hombre la suma de 6.000 euros, tras fingir que había sido desviado ese dinero y lo tenía que reingresar para evitar perderlo. Investigadores de la Policía Nacional han detenido a una pareja por un presunto delito de estafa y, blanqueo de capitales, mediante la técnica del 'smishing'. Esta consiste en hacerse pasar por un banco para cometer este fraude.

La investigación la efectuó el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional tras la denuncia interpuesta por un hombre. La víctima informó a los agentes de que había recibió un SMS supuestamente de su entidad bancaria. En dicho mensaje le alertaban de que había realizado una operación no reconocida y que, para su seguridad, debía realizar una transferencia bancaria inversa por valor de 6.000 euros para no perder el capital.

Las pesquisas policiales determinaron que los 6.000 euros habían sido transferidos por el denunciante a una cuenta. El titular era analfabeto, no sabía leer ni escribir, y era su mujer la que orquestaba la trama y le dirigía para que abriera cuentas bancarias.

Una vez que la cuenta bancaria era abierta por el presunto autor, la trama de ciberestafas pasaba a la acción. Así, embaucaban a las personas para que transfirieran cantidades de cierta cuantía. Para que accedieran a sus pretensiones, les alertaban mediante engaño suplantando a una entidad bancaria de que su cuenta había sufrido movimientos no autorizados. La única forma, supuestamente, para no perder el capital era realizar una transferencia inversa a la cuenta que le aportaban.

Cuando los estafadores tenían la suma en su poder, los autores de la ciberestafa realizaban una nueva transferencia a otra cuenta en Alemania. De esta manera ocultaban el rastro del dinero antes de que las víctimas se percataran del fraude. Una vez identificada a la pareja, los investigadores procedieron a la detención de ambos por un presunto delito de estafa.

Cómo evitar ser víctima del 'smishing'

Para evitar se una víctima del denominado 'smishing', la Policía Nacional aconseja establecer protocolos de actuación respecto a las transferencias de dinero. También aplicar un sistema de doble verificación antes de efectuar órdenes sensibles. También se deben adoptar medidas de seguridad en las comunicaciones. Estas conllevan actuar con cautela antes de abrir cualquier correo electrónico o SMS. Las entidades bancarias no solicitan contraseñas ni transferencias por SMS.