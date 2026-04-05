Detienen a cuatro adultos y a un menor tras okupar una vivienda en Manacor

Cuatro adultos y un menor de una misma familia habían irrumpido en una vivienda de Manacor. La dueña aseguró que se trataba de una segunda residencia y afirmaba que ella había estado allí el pasado domingo. Agentes de la Policía Nacional en Manacor, en colaboración con la Policía Local, han detenido a estas cinco personas por un presunto delito de allanamiento de morada.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de marzo en una parcela de la localidad de Manacor. Una llamada al 091 alertaba de que se había producido una ocupación ilegal en un inmueble por parte de varias personas.

A continuación patrullas policiales se personaron en el lugar. Los agentes observaron una construcción tipo chalé en el interior de dicha parcela. El acceso se encontraba cerrado y tapado con tablones. Un testigo aseguró que estos habían sido colocados esa misma mañana por parte de unos desconocidos.

A tenor de dichas manifestaciones de los requirentes, los agentes comenzaron a vocear hacia el interior de la parcela para tratar de llamar la atención de alguna persona. A los pocos segundos, una persona de origen árabe les abrió la puerta. Esta aseguró que llevaba un mes residiendo allí con la familia de su tío.

Segunda residencia

Los agentes identificaron a otras cuatro personas. Una de ellas era menor de edad y todos pertenecían al mismo núcleo familiar. Tras identificar a todos ellos, uno les informó a los policías de que habían pagado 3.000 euros a un individuo por alojarse allí, pero no aportó ningún dato de este individuo.

Por otro lado, una patrulla contactó telefónicamente con la dueña de la vivienda. Esta indicó que el inmueble es propiedad de su padre y constituye su segunda residencia. Esta afirmó que solía acudir allí los veranos y los fines de semana. De hecho aseguraba que el pasado domingo fue la última vez que había estado allí. Tras comprobar que se trataba de una ocupación completamente ilegal, los agentes detuvieron a estas cinco personas por un presunto delito de allanamiento de morada.