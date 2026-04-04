Sorprenden in fraganti a dos ladrones en Palma cuando robaban dentro de varios vehículos

Dos ladrones fueron sorprendidos in fraganti cuando robaban en el interior de varios vehículos en el barrio palmesano de La Soledat. Los delincuentes utilizaban bridas para acceder al interior y saquear los objetos de valor. Agentes de la Policía Nacional les han detenido por un presunto delito de robo con fuerza.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado miércoles. Una llamada al 091 alertaba de que dos ladrones estaban tratando de forzar varios vehículos estacionados en el barrio palmesano de La Soledat. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y se entrevistaron con el requirente. Este les indicó que los delincuentes se acababan de ir en dirección a Nou Llevant. También describió cómo iban vestidos.

Cuando los agentes daban una batida por el Parc de Can Palou, vieron a dos jóvenes encapuchados que salieron huyendo a la carrera. Rápidamente, fueron interceptados y comprobaron que su indumentaria encajaba plenamente con la descripción hecha por los testigos. Asimismo observaron que portaban bridas, guantes y una linterna para, presuntamente, forzar coches y robar en el interior.

Mientras estos sujetos estaban retenidos, otras patrullas policiales dieron batidas por las inmediaciones de La Soledat para averiguar si había coches afectados. Los agentes localizaron una camioneta con la puerta delantera izquierda abierta. Una vez localizado el propietario, este comprobó que le habían sustraído un bolso y una caja de herramientas. A continuación hallaron otros cuatro vehículos con signos de haber sido forzados. Algunos de ellos tenían bridas en el interior con las que habían tratado de forzar la ventanilla. Acto seguido los dos sujetos fueron detenidos por presuntos delitos de robo con fuerza. No se descartan que pueda haber más afectados.

La baliza V-16, lo más codiciado

En lo que va año, la Policía Nacional ha detenido a más de 60 personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo. La alarma social que causa este hecho delictivo por el incremento de sustracciones. El despliegue policial en las barriadas más afectadas es muy elevado para perseguir estos hechos delictivos. Este se efectúa tanto con coches patrulla convencionales como camuflados y las comisarías de distrito lo investigan y hacen seguimiento.

Los investigadores han comprobado cómo los delincuentes han ido cambiando su modalidad delictiva. En lugar de actuar en la vía pública se han ido decantando por cometer los robos en garajes comunitarios. Por este motivo se recomienda que no se dejen objetos de valor a la hora de aparcar los vehículos, incluidos los garajes privados. Es aconsejable no dejar los mandos a distancia en las puertas de los vehículos y esperar siempre a que la puerta del garaje se cierre para comprobar que no accedan intrusos. Los ladrones aprovechan estas ocasiones para colarse en los aparcamientos. Uno de los elementos más codiciados por los delincuentes es la baliza V-16.