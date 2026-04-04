La Policía Local de Palma denuncia a los dueños de un solar por un incendio en el Arenal

Agentes de la Policía de Barrio de la Policía Local de Palma ha denunciado a cuatro hermanos, de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 58 y 66 años, el incendio de un solar de su propiedad en la zona de La Porciúncula, en el Arenal de Palma, al vulnerar la Ordenanza municipal de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos. Como consecuencia del fuego, una familia tuvo que ser desalojada.

Los hechos se iniciaron el pasado 19 de febrero, sobre las 18.40 horas. La Base del 092 recibió la alerta de que un pino estaba ardiendo en el interior de un solar de la carretera Militar, junto a una vivienda. Cuando los agentes llegaron, varias dotaciones de Bombers de Palma ya se encontraban trabajando en las tareas de extinción de las llamas. Estas se habían propagado por la parcela abandonada.

El humo desprendido por la combustión comenzó a invadir la casa colindante. Por motivos de seguridad, los agentes de la Policía Local de Palma desalojaron a los residentes. Los bomberos les aconsejaron pernoctar en otro lugar esa noche y ventilar a la mañana siguiente y abrir todas las ventanas para evitar inhalar el monóxido de carbono. Los agentes de la Policía Local informaron a los afectados del procedimiento que debían seguir para interponer la correspondiente denuncia por los daños ocasionados.

Tras el incendio, los agentes de la Policía Local de Palma abrieron una investigación a través del catastro para identificar a los titulares del solar abandonado donde se habían iniciado las llamas. Fruto de estas pesquisas, el pasado 27 de marzo los cuatro hermanos copropietarios fueron denunciados. Por este motivo deberán asumir de manera solidaria sus responsabilidades y la sanción correspondiente por no mantener el inmueble en las condiciones de salubridad exigidas.