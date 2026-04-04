Detienen a un hombre por violar a una joven con discapacidad en Porto Cristo

Una joven discapacitada se despertó con una cuerda en el cuello y practicando actos sexuales en el domicilio de un conocido en Porto Cristo después de que este le administrara una sustancia para adormecerla. La víctima se zafó propinándole una patada en los genitales y huyo de la casa. Luego, en compañía de su madre, la afectada fueron al hospital y denunciaron lo ocurrido. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este hombre, de unos 50 años, por un presunto delito de agresión sexual.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en Porto Cristo, en el término municipal de Manacor. La mujer, que padece una discapacidad psíquica, acompañó a un conocido hasta su domicilio. En un momento dado, este le echó una sustancia estupefaciente en la bebida y la dejó adormecida.

Cuando la víctima se despertó, se encontró atada, con una cuerda al cuello y realizando prácticas sexuales. En un momento dado le propinó al hombre una patada en los genitales y pudo escapar.

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En libertad con cargos

A continuación la víctima denunció lo ocurrido a la Policía Nacional acompañada por su madre. La joven fue trasladada al Hospital de Manacor para realizarle una exploración ginecológica. Los agentes, por su parte, detuvieron a este individuo por un presunto delito de agresión sexual. Al ser puesto a disposición judicial el pasado jueves, este quedó en libertad con cargos.