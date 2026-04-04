Dos detenidos en Palma por atracar a una pareja con unas tijeras

Dos asaltantes sustrajeron un televisor y un teléfono móvil a una pareja en Palma después de amenazarles con unas tijeras. Agentes de la Policía Nacional en Palma detuvieron poco después a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado jueves en Palma en una vía transversal de la calle Aragón. Una joven llamó a un conocido para que le vendiera sustancias estupefacientes. Al cabo de un rato, se presentó este individuo acompañado de otro sujeto.

Cuando la chica bajó al portal, el conocido sacó unas tijeras y ambos le exigieron que le diera todo lo que tuviese. El amigo de la víctima, que estaba en el domicilio, bajó rápidamente en auxilio de ella. Pidió que no le hicieran nada y, a cambio, les entregó un televisor de la joven y su teléfono móvil. Los dos asaltantes huyeron con los efectos robados en dos patinetes. Antes les advirtieron de que no llamaran a la Policía o volverían a por ellos.

Recuperan los objetos

Las víctimas llamaron de inmediato al 091 y varias patrullas policiales se personaron en el domicilio. Una vez que habían recopilado la información de lo sucedido y tenían la descripción de los asaltantes, dieron una batida por la zona.

Finalmente, los agentes localizaron a los dos presuntos atracadores en el barrio palmesano de Son Gotleu. Estos estaban junto a los dos patinetes y el televisor y uno de ellos trataba de deshacerse del teléfono móvil sustraído. Los policías les hicieron un cacheo y a uno de ellos les intervinieron unas tijeras. Los dos individuos fueron detenidos por un presunto delito de robo con violencia e intimidación. Los efectos robados fueron recuperados.