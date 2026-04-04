Bombers de Mallorca efectúan tres rescates de montaña en Mallorca entre el viernes y este sábado

Bombers de Mallorca han efectuado tres rescates de montaña entre la tarde de este Viernes Santo y la mañana de este sábado. Las actuaciones han tenido lugar en diferentes partes de la isla y han requerido la intervención del helicóptero Milana para la evacuación de las víctimas.

Así, una mujer de 47 años sufrió una caída en la tarde de este viernes cuando hacía una ruta por el Camí de ses Fontanelles, en Valldemossa. A continuación se activó el helicóptero Milana para proceder a su evacuación. Fue trasladada en la aeronave hasta el helipuerto del Hospital Son Espases.

Sobre las nueve de la noche del viernes, se inició un dispositivo de búsqueda en la zona de Mortitx, en Pollença. El marido de una mujer alertó de que ella y sus dos hijos, de seis y siete años de edad, no habían regresado de una excursión a la Cova de ses Bruixes. Efectivos del Grupo de Montaña de Bombers de Mallorca, de los parques de Inca y Sóller, realizaron labores de rastreo hasta las cinco de la madrugada de este sábado. En ese momento, la madre y sus dos hijos fueron localizados en buen estado.

100 rescates de la Milana

Finalmente, la mañana de este sábado ha sido rescatado un hombre que había sufrido una caída por la noche en la zona del Frontón de sa Mola, en el término municipal de Escorca. El helicóptero Milana se ha activado nuevamente, junto con el Grupo de Rescate de Montaña del parque de Sóller para realizar las tareas de evacuación del afectado a Son Espases. Con esta intervención se cumplen 100 actuaciones del helicóptero Milana de Bombers de Mallorca, desde que entrara en servicio, y pone en evidencia el elevado número de rescates de montaña que se efectúan en la isla.