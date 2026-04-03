Detienen a un atracador que siguió a una pareja en el autobús y robó el reloj de alta gama a un anciano en la Playa de Palma

Un atracador vigiló a una pareja septuagenaria, que paseaba por Palma, y se subió a un autobús detrás de ellos. Cuando los primeros se apearon en la Playa de Palma, el asaltante les siguió y le arrebató al hombre el reloj de gama alta que llevaba en su muñeca. Agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional han detenido al delincuente, un joven de origen argelino, por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de marzo. Una pareja septuagenaria se encontraba paseando por el centro de Palma. En un momento dado, cogieron un autobús para dirigirse a su hotel en la Playa de Palma. Sin embargo, un atracador había seguido sus movimientos y se había sentado disimuladamente detrás de ellos.

Al llegar a la parada de la Playa de Palma, la pareja de ancianos se apeó del autobús. El asaltante se bajó detrás de ellos. Cuando vio el momento propicio, el delincuente forcejeó con el hombre hasta arrebatarle el reloj de su muñeca, empujó a la víctima y huyó. La mujer, entonces, se dio cuenta de que había visto antes al atracador viajar con ellos en el autobús.

A continuación las víctimas acudieron al hotel donde se alojaban y solicitaron la presencia policial. Una patrulla les asistió. El hombre tuvo que ir a un centro médico para que le trataran de las lesiones en la muñeca, que le había causado el atracador al arrebatarle el reloj.

Investigación

Investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se encargaron del caso. Después de que la mujer les contara que habían visto al asaltante en el autobús, los policías averiguaron que este había utilizado la tarjeta ciudadana de otra persona para acceder al vehículo.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores del Grupo de Atracos lograron identificar al asaltante. Una vez localizado, procedieron a su detención por un presunto delito de robo con violencia.