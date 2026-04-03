Un conductor ebrio agrede a policías locales de Palma tras negarse a realizar la prueba de alcoholemia

Un conductor ebrio, de 66 años, se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia y agredió a agentes de la Policía Local de Palma al ser interceptado al volante de su coche. El individuo ha sido detenido por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, negativa a someterse a las pruebas legales y atentado a agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada del pasado sábado 28 de marzo en las inmediaciones de la plaza de las Columnas de Palma. En concreto en la calle Francesc Barceló i Combis. Una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma interceptó un vehículo y los agentes se percataron de que el conductor presentaba síntomas claros de encontrarse en estado de embriaguez.

Cuando los agentes le requirieron para que se sometiera a la prueba de alcoholemia, el sujeto adoptó una actitud hostil y desafiante con los policías. Los policías le informaron de que su comportamiento le podría acarrear consecuencias legales. Entonces el conductor realizó varios intentos deliberadamente fallidos al soplar en la etilometría. Mientras tanto profirió una serie de insultos y amenazas a los funcionarios.

Forcejeo

En un momento dado, este individuo pasó de oponer una resistencia verbal a la agresión física y arremetió contra los policías. En el transcurso del forcejeo propinó una serie de golpes y empujones a los agentes y estos procedieron a su detención. A continuación fue trasladado a dependencias policiales para tomarle la filiación y elaborar el correspondiente atestado y quedó en libertad con cargos, con la obligación de presentarse ante el juez cuando fuera requerido.