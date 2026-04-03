Alarma al incendiarse por completo un coche en la autopista de Inca

Un incendio ha consumido un coche por completo la mañana de este Viernes Santo en la autopista de Inca, a la altura de Marratxí. Los ocupantes han podido salir por sus propios medios. No obstante las llamas han destrozado el automóvil. Una dotación de Bombers de Mallorca ha acudido a sofocarlo.

El fuego se ha iniciado sobre las 11.30 de la mañana de este viernes en la Ma-13, sentido Inca, a la altura del desvío al polígono industrial de Marratxí. El conductor de un coche se ha visto obligado a detenerse en el arcén, al declararse un incendio en el motor. En apenas unos segundos, el turismo ha quedado envuelto en llamas. No obstante los ocupantes han podido salir a tiempo.

La espesa cortina de humo negro era visible desde gran distancia. Por este motivo, el resto de conductores ha tenido que aminorar la velocidad, ya que ha afectado a la visibilidad. Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Inca. Estos se han encargado de sofocar el fuego.

Limpieza de la calzada

También ha acudido una ambulancia, por si era precisa que atendieran a algunos de los ocupantes del vehículo. Por su parte, operarios del Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca se han movilizado para limpiar la calzada de posibles vertidos de aceite y de combustible como consecuencia del incendio. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.