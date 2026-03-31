La Policía arresta en Menorca a un joven okupa por golpear con una barra de hierro al propietario de la casa

Agentes de la Policía Nacional de Ciutadella, en Menorca, arrestaron ayer a un joven de 20 años, que vive como okupa en un piso, por golpear con una barra de hierro en la cabeza al dueño de la vivienda cuando trató de entrar. La víctima fue hospitalizada con un fuerte traumatismo craneoencefálico.

Según informan fuentes policiales, el incidente ocurrió sobre el mediodía de ayer. La víctima, un hombre sexagenario, trató de entrar en una vivienda de su propiedad, un piso en las afueras de Ciutadella, cuando un joven de veinte años que había ocupado ilegalmente el piso le golpeó con una barra de hierro en la cabeza.

La central del 091 de la Policía Nacional recibió varios avisos para que acudieran al domicilio, donde según las primeras informaciones se había producido un altercado entre el propietario y las personas que viven allí como okupas.

Las patrullas de la Policía encontraron al herido, un hombre sexagenario, que presentaba un fuerte golpe en la cabeza, que afirmó que había sido golpeado por uno de los okupas.

Los agentes solicitaron la presencia urgente de una ambulancia. Los sanitarios comprobaron que sufría un fuerte traumatismo craneal, por lo que le trasladaron a un hospital, donde quedó ingresado en observación.

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La barra de hierro con la que se cometió la agresión. / CNP

Mientras tanto, los policías localizaron al presunto autor de la agresión, un joven de veinte años, que quedó detenido por los delitos de lesiones y allanamiento de morada. Los agentes intervinieron la barra metálica con la que supuestamente golpeó al hombre.