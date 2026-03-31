Detenido en Manacor por intentar matar a un joven al apuñalarlo en el cuello dentro de un coche

Un joven intentó matar a otro tras apuñalarle en el cuello dentro de un coche en Manacor. La víctima tuvo que ser intervenida de urgencia en el hospital de Manacor y luego fue trasladada a Son Espases al tener perforada la tráquea. Agentes de la Policía Nacional en Manacor han detenido a este sujeto, de origen español, por un presunto delito de tentativa de homicidio.

Cuchillo empleado en el apuñalamiento de un joven en el cuello en Manacor. / `POLICÍA NACIONAL

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 26 de marzo. Un joven se trasladó al Hospital de Manacor por sus propios medios tras ser apuñalado en el cuello. Una patrulla de la Policía Nacional, que se encontraba custodiando a un detenido en el centro hospitalario se percató de la situación crítica de este paciente. Este, con un corte en el cuello, manifestaba que acababa de ser apuñalado.

La víctima fue trasladada de inmediato a la sala de reanimación. Allí fue estabilizada por los servicios médicos. A continuación, debido a la gravedad de las lesiones, incluida una perforación de la tráquea, fue trasladado a Son Espases en una UVI móvil para una valoración especializada.

A continuación los policías actuantes localizaron el coche del joven en la entrada del hospital. El vehículo presentaba abundantes restos de sangre. El automóvil fue trasladado a dependencias policiales para preservar las pruebas incriminatorias del autor de la cuchillada. La Policía Científica llevó a cabo una minuciosa inspección ocular.

En un primer momento, la víctima aseguró haber sido apuñalada en el cuello por un conocido en un intento de robo. No obstante luego modificó su versión al prestar declaración ante los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional Ante la gravedad de los hechos, los investigadores se movilizaron de inmediato para recabar las primeras informaciones y poder identificar al autor de la puñalada.

Los agentes encargados del caso averiguaron qué los hechos habían ocurrido entre la tarde y la noche del pasado jueves 26 de marzo. Un joven residente en Manacor recibió una llamada de una persona desconocida y se dirigió a encontrarse con esta. De acuerdo con estas pesquisas, la agresión con arma blanca se cometió en el interior del coche de la víctima después de que esta recogiera al presunto autor del apuñalamiento en una localidad cercana.

Un ataque sorpresivo en el coche

Cuando ambos regresaban a Manacor, el sujeto le atacó de manera sorpresiva con un cuchillo de grandes dimensiones. Sin que la víctima pudiera defenderse, le causó un profundo corte en el cuello y heridas en las manos al tratar de defenderse. El atacante se bajó del turismo en medio de la carretera y huyó campo a través hacia su vivienda. Mientras, la víctima condujo el automóvil hasta el hospital para ser atendido.

Después de varias gestiones, los investigadores pudieron determinar la identidad del presunto autor de las cuchilladas. Además, realizaron varias vigilancias en lugares de Manacor que este solía frecuentar para tratar de detenerlo. Fruto de estas pesquisas, los agentes lograron recuperar el cuchillo que había empleado para el apuñalamiento de la víctima. Este tenía una hoja de 24 centímetros y lo había portado desde su domicilio.

Transcurridas varias horas, los investigadores de la Policía Nacional localizaron al sospechoso y procedieron a la detención del presunto autor del apuñalamiento en las inmediaciones de Manacor. Este presentaba varias heridas durante la refriega con la víctima.