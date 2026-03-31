Denunciado por circular por Palma con un coche dado de baja y sin seguro

Agentes de la Policía Local de Palma inmovilizaron el pasado domingo un vehículo con matrícula extranjera que circulaba por el Camí del Reis pese a estar dado de baja y no tener seguro. El conductor, un ciudadano rumano, tenía además varias multas pendientes.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la noche del domingo en el Camí dels Reis. Agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (Ecop) de la Policía Local de Palma dieron el alto a un vehículo con matrícula británica, conducido por un joven de 27 años y nacionalidad rumana.

Al comprobar la documentación en las bases de datos, los policías constataron que el vehículo figuraba como dado de baja y, por tanto, circulaba sin la autorización administrativa pertinente.

Asimismo, los agentes verificaron que el coche carecía del seguro de responsabilidad civil. Por estos hechos, el conductor fue denunciad por ambas infracciones al Reglamento General de Circulación.

Ante las irregularidades detectadas, el vehículo fue inmovilizado y retirado por la grúa municipal al depósito de sa Riera. Además de las nuevas sanciones impuestas, los agentes comprobaron que el infractor acumulaba varias denuncias pendientes, las cuales deberá abonar con carácter previo para poder sacar el turismo de las dependencias municipales.

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Por último, de todas las actuaciones practicadas, la sección de Gestión Depósito vehículos municipal (GEDEP) ha dado cuenta al Servicio de Vigilancia Aduanera.