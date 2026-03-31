Un coche se estrella contra una palmera en el Paseo Marítimo de Palma
El conductor, un joven de 26 años, salió ileso del accidente y dio negativo en la prueba de alcoholemia
La Policía Local de Palma intervino en la madrugada del pasado domingo en un accidente ocurrido en el Paseo Marítimo de Palma, donde un vehículo se salió de la vía en una curva y se estrelló contra una palmera. El conductor, un joven de 26 años, salió ileso y dio negativo en la prueba de alcoholemia.
El accidente ocurrió sobre las cinco de la madrugada del pasado domingo, en una curva en el Paseo Marítimo de Palma. La calzada estaba mojada porque había estado lloviendo. Los indicios apuntan a que el coche circulaba a una velocidad excesiva. El conductor perdió el control y siguió recto en una curva, se subió a una zona ajardinada e impactó contra una palmera.
El conductor, un joven de 26 años, salió ileso. Al lugar acudió una dotación de la Unitat de Vehicles d'Accidents (Uvac) de la Policía Local, que le sometió a una prueba de alcoholemia. El resultado fue negativo.
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