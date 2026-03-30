Detienen a tres ladrones tras robar un teléfono móvil en una tienda de Jaume III

Un total de tres ladrones han sido arrestados la mañana de este lunes tras sustraer un teléfono móvil en una tienda de la calle Jaume III. Nada más perpetrar el robo de un móvil en esta céntrica vía. Agentes de la Policía Nacional les han detenido por un presunto delito de hurto.

Los hechos han ocurrido sobre las nueve y media de la mañana. Tres ladrones se adentraron en un establecimiento de la calle lujosa por excelencia del centro de Palma. A continuación los delincuentes perpetraron el robo de un valioso teléfono móvil.

Tras activar el dueño la alarma, la respuesta policial no se hizo esperar. De hecho la Jefatura Superior de Policía de Baleares se encuentra situada a pocos metros de distancia. Dos coches patrulla de la Policía Nacional acudieron de inmediato y los agentes corrieron tras los delincuentes y los agentes los dejaron los vehículos subidos en la acera mientras iniciaban la persecución.

Conducidos al calabozo

La actuación policial se extendió hasta la Plaça des Mercat de Palma. Una vez que los tres delincuentes fueron detenidos, estos fueron trasladados directamente a los calabozos de la calle Simó Ballester, antes de su puesta a disposición judicial.