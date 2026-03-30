Detenidos cinco menores por herir de gravedad a otro de una paliza en Palma

Cinco chicos de unos dieciséis años fueron detenidos la semana pasada por la Policía Nacional en Palma por propinar una dura paliza a otro adolescente, al que pegaron puñetazos y patadas cuando estaba en el suelo. La víctima tuvo que ser hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico, un labio roto y lesiones cervicales.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de enero. Según el relato de la víctima, un menor de unos dieciséis años, se había cruzado en la calle General Riera con un grupo de adolescentes y, sin ninguna razón aparente, uno de ellos le derribó de un puñetazo. Cuando estaba en el suelo todos ellos le dieron puñetazos y patadas en la cabeza y el resto del cuerpo.

La víctima sufrió graves lesiones y fue trasladado a un hospital, donde permaneció varios días ingresado. Tenía un traumatismo craneoencefálico, un labio roto, un edema ocular, múltiples hematomas y lesiones cervicales. Cuando finalmente recibió el alta acudió a la Jefatura de Policía e interpuso una denuncia.

El caso recayó en el Grupo de Investigación del Distrito Oeste, que inició gestiones para identificar a los agresores y esclarecer lo ocurrido.

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Una vez se estableció la identidad de los sospechosos, los agentes pusieron en marcha un dispositivo para localizarles. Finalmente los cinco fueron detenidos el pasado jueves como presuntos autores de un delito de lesiones. Al ser todos menores de edad, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.