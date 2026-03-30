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Detenido por vender droga a la salida de un colegio de Maria de la Salut

Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil le intervinieron 25 papelinas de cocaína

Agentes de la Policía Local de Maria de la Salut.

Agentes de la Policía Local de Maria de la Salut. / Ajuntament de Maria de la Salut

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Maria de la Salut y de la Guardia Civil han arrestado a un joven marroquí que presuntamente se dedicaba a vender droga a la salida de un colegio de la localidad. El individuo llevaba encima 25 papelinas, al parecer de cocaína, y 250 euros en efectivo.

Tanto la Policía como la Guardia Civil llevaban un año tras la pista de este hombre, del que se sospechaba que se dedicaba a vender droga entre los jóvenes del municipio. Finalmente, la Policía Local ha sido alertada por algunos vecinos y junto a una patrulla de la Guardia Civil de Santa Margalida le han interceptado en las proximidades de un colegio. Cuando le han cacheado han descubierto que llevaba encima 25 papelinas de una sustancia blanca, al parecer cocaína, y 250 euros.

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El hermano de este hombre ya fue detenido en 2024 en circunstancias similares.

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