Denuncian a una conductora ebria tras un grave accidente en Can Pastilla, en Palma
La mujer circulaba a una velocidad excesiva y colisionó contra un coche estacionado, que a su vez golpeó contra otro vehículo y ambos arrancaron varios bolardos
Un accidente con efecto dominó en Can Pastilla, en Palma. Una mujer que circulaba bajo los efectos del alcohol y a una velocidad excesiva perdió el control y colisionó contra un coche que estaba estacionado. El impacto fue tan fuerte que este segundo vehículo golpeó contra un tercero, y ambos arrancaron varios bolardos metálicos de la calle. El resultado, tres coches con graves desperfectos, daños en la vía pública y la conductora denunciada por circular ebria.
Según informa la Policía Local de Palma el accidente ocurrió en la calle Pagell, en Can Pastilla. Un coche que, según todos los indicios, circulaba a una velocidad excesiva, colisionó contra un turismo que estaba correctamente aparcado en la calle. A consecuencia del fuerte impacto este segundo vehículo se desplazó y golpeó contra un tercer coche, y ambos arrancaron varios bolardos metálicos.
Al lugar se desplazó una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local. La conductora responsable del siniestro había salido ilesa. Cuando fue sometida al test de alcoholemia dio positivo, con una tasa de 0,50, el doble del máximo legal. La mujer fue denunciada por conducir bajo la influencia del alcohol, mientras que los tres coches implicados sufrieron grandes daños, así como los bolardos de la calle.
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