Denunciado en Palma por aparcar usando la tarjeta de discapacitado de su suegra fallecida

Agentes de la Policía Local de Palma han denunciado a un hombre de 68 años por estacionar en una zona reservada para conductores con movilidad reducida utilizando una tarjeta a nombre de su suegra, fallecida hace casi un año. Cuando el hombre fue identificado por los policías alegó que no sabía que no podía utilizar la tarjeta para aparcar.

Los agentes de la Unidad Motorizada (UMOT) de la Policía Local denunciaron el pasado 23 de marzo al conductor, a un hombre español de 68 años, por sendas infracciones al Reglamento general de circulación y a la Ley de accesibilidad de las Illes Balears. Los hechos ocurrieron sobre la una menos cuarto del mediodía en un centro comercial de la barriada del Coll d'en Rabassa. Durante un control de plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR), una patrulla observó un vehículo estacionado en uno de estos espacios que exhibía una tarjeta con fecha de caducidad del 9 de agosto de 2027.

Al realizar las comprobaciones pertinentes con el listado de tarjetas, los agentes descubrieron que la titular del documento figuraba como fallecida desde el 10 de junio de 2025. Por vía telefónica, lograron contactar con un familiar de la persona difunta, que salió del centro comercial a los pocos minutos.

El conductor indicó a los policías que la tarjeta era de su suegra difunta y alegó desconocer la prohibición de utilizarla.

Por estos hechos, se le denunció por infracción al Reglamento general de circulación a causa del estacionamiento indebido, lo que supone una sanción de 200 euros, y por infracción a la Ley de accesibilidad de las Illes Balears por el uso de una tarjeta de una persona difunta, un hecho que puede acarrear una multa de entre 300 y 6.000 euros.

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Los agentes procedieron a la intervención de la tarjeta fraudulenta y el hombre retiró el vehículo de la plaza reservada.