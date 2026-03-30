Condenado a 14 años de prisión por violar y agredir a una mujer discapacitada psíquica en una cabaña ocupada de Palma

La Audiencia de Palma ha condenado este lunes a un hombre de 43 años una pena de casi 14 años de prisión, 12 años y 22 meses, a un hombre por violar y golpear a una mujer en Palma con una discapacidad psíquica del 69%. Como consecuencia de la agresión sexual, la víctima tuvo que ser internada involuntariamente en psiquiatría de Son Espases al sufrir un trastorno delirante.

Los hechos que se han juzgado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Palma tuvieron lugar entre las 20.00 y las 21.30 horas del 12 de noviembre de 2024 en Palma. El ahora condenado se encontró con la víctima, a la que conocía por tener amigos comunes. También era conocedor de que esta padecía una discapacidad mental del 69%. Este individuo le hizo creer que la cuidaría y le instó a que le acompañara a una cabaña que él ocupaba junto al hospital Sant Joan de Déu.

De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, el ahora condenado actuó "guiado por el ánimo de agredir sexualmente y vencer la oposición" de la víctima. Esta le manifestó en reiteradas ocasiones que no quería mantener relaciones sexuales. No obstante él hizo caso omiso.

Golpes con una barra de hierro en las piernas

En un momento dado, le golpeó en las piernas con una barra de hierro, forcejeó y le pegó en la cara. A continuación le bajó los pantalones y la penetró vaginal y analmente hasta que eyaculó. Luego le agarró fuertemente de los brazos y le obligó a que le practicara una felación. A continuación cogió un cuchillo y se lo puso en el cuello. Le amenazó y le dijo que la mataría si contaba algo de lo ocurrido a la Policía o a su familia. También le dijo que haría daño a esta última.

Presa del miedo, la víctima pernoctó en ese lugar y escapó a la mañana siguiente. El individuo le arrebató el teléfono móvil para que no pudiera pedir auxilio. El terminal no volvió a aparecer.

Como consecuencia de la agresión sexual, la mujer sufrió diversas lesiones en su cuerpo. También padeció un trastorno delirante por el que tuvo que ser ingresada contra su voluntad, durante diez días, en psiquiatría del hospital Son Espases.

Antes de la celebración de la vista este lunes en la Audiencia, la defensa del procesado y el fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad. El acusado ha aceptado una pena de 12 años de prisión por la agresión sexual y 22 meses de cárcel por las lesiones. La sentencia contempla también el alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante 25 años. Así como que indemnice a la afectada con la suma de 7.200 euros por los daños morales ocasionados. También se decretó la pérdida de la patria potestad durante 27 años y la inhabilitación para cualquier trabajo relacionado con menores durante 25 años.