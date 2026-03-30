El chico que recibió una paliza de cinco menores en Palma: "No les había visto en mi vida"

"No les había visto en mi vida". El menor de unos dieciséis años que el pasado mes de enero fue hospitalizado tras recibir una brutal paliza a manos de un grupo de otros cinco chicos, también menores, en plena calle General Riera de Palma, relató a la Policía Nacional que la agresión fue totalmente gratuita. No hubo ningún motivo ni conocía de nada a los agresores. La víctima iba con unos amigos cuando se cruzaron con ellos. Los chicos pegaron primero a uno de sus amigos y, cuando él salió en su defensa, le pegaron puñetazos y patadas en la cara y la cabeza, y le causaron lesiones graves.

El incidente ocurrió sobre las ocho de la tarde del pasado 15 de enero. Según la denuncia de la víctima, un chico de unos dieciséis años, iba con unos amigos por la calle General Riera, cuando se cruzaron con otro grupo de cinco jóvenes. Cuando estaban a punto de rebasarles, uno de los jóvenes del grupo golpeó a un amigo suyo sin ningún motivo. La víctima salió entonces en su defensa y los cinco agresores la emprendieron a golpes con él. Uno de ellos le pegó un puñetazo en la cara que le hizo caer al suelo. Cuando estaba tendido, recibió repetidos puñetazos y patadas en la cara, la cabeza y todo el cuerpo. Luego los agresores se marcharon corriendo.

El joven agredido fue trasladado a un hospital con graves lesiones. Los médicos le apreciaron un traumatismo craneoencefálico, un edema ocular, lesiones cervicales, un labio roto y diversos hematomas. Su amigo, que había sido golpeado inicialmente, no sufrió heridas de consideración.

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Cuando recibió el alta, unos días después, la víctima presentó una denuncia en la Jefatura de Policía, lo que puso en marcha una investigación por parte de los agentes de la Comisaría de Distrito Oeste. Tras numerosas pesquisas, los policías lograron identificar a los sospechosos. Todos tienen quince y dieciséis años y varios eran ya conocidos en medios policiales y habían sido arrestados anteriormente. Una vez localizados, todos ellos fueron arrestados el pasado jueves y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.