Alarma por un conato de incendio en un edificio de la Plaza de España, en Palma

Varias dotaciones de los Bombers de Palma han acudido esta mañana a la Plaza de España tras recibir avisos sobre un incendio en un edificio. Los equipos de emergencia han comprobado que el fuego se ha declarado en el motor del ascensor, que ha provocado una gran humareda que se ha extendido por el hueco de la escalera. El incidente ha sido solventado rápidamente y no se han producido daños graves.

El conato de incendio se ha producido sobre las nueve menos veinte de la mañana, en un edificio de ocho plantas ubicado en el número 1 de la Plaza de España, junto al restaurante 100 Montaditos. La central de emergencias del 112 ha recibido varios avisos alertando sobre una densa humareda en el hueco de la escalera del inmueble, aunque inicialmente no podían precisar de dónde procedía.

Policías y bomberos en la Plaza de España. / X.P.

Al lugar se han desplazado varias dotaciones de los Bombers y de la Policía Local de Palma. Los equipos de extinción han examinado el interior del edificio y han localizado el origen del humo en el motor del ascensor, que ha sufrido una avería. El incidente ha sido solventado rápidamente, antes de que llegara a producir daños graves.

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La presencia de los bomberos y policías en la Plaza de España ha provocado una gran expectación entre los numerosos viandantes que se encontraban en ese momento en el lugar.