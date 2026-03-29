La Policía desmantela un punto de venta de drogas en Son Gotleu

La Policía Nacional ha desmantelado un activo punto de drogas en Son Gotleu, en Palma, en una operación que se ha saldado con la detención de dos personas y la incautación de diversas cantidades de cocaína, hachís, tusi y marihuana. Los sospechosos, ambos españoles, están acusados de delitos contra la salud pública.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO de la Policía Nacional llevaron a cabo la redada el pasado jueves tras varias semanas de investigación. Los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) tuvieron que desarmar dos puertas blindadas que dificultaban el acceso al punto de venta. Además, encontraron cámaras en el interior con las que los traficantes vigilaban la vivienda.

Los dos sospechosos, al percatarse de la entrada de los policías, empezaron a quemar dinero y estupefacientes. También intentaron tirar por un agujero varias evidencias. El operativo permitió intervenir 300 gramos de hachís, 500 de marihuana, diversas cantidades de tusi y cocaína, así como dinero y útiles necesarios para la venta de droga. También fueron requisados un bate de béisbol, diversos cuchillos y un soplete, así como el chaleco de un vigilante de seguridad que había sido sustraído días atrás.

El juzgado de guardia decretó el precinto del punto de venta y una orden de alejamiento de los dos hombres del domicilio. En el dispositivo policial intervinieron agentes de la UDYCO apoyados por policías de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Noticias relacionadas

Este tipo de actuaciones que lleva a cabo la UDYCO de la Policía Nacional se vienen desarrollando en los diferentes barrios de Palma, ya sea a través de informaciones propias, anónimas o quejas vecinales y tratan de dar respuesta a las demandas ciudadanas. La Policía recuerda que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello. También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.