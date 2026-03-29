La Policía captura en Mallorca a un fugitivo buscado por narcotráfico y blanqueo en Suiza
El sospechoso fue localizado en unos apartamentos en la zona de Calvià
La Policía Nacional ha capturado en Mallorca a un hombre buscado por las autoridades suizas por su presunta implicación en una trama de narcotráfico y blanqueo. El sospechoso fue localizado y detenido en Calvià y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que decidirá sobre su extradición al país helvético.
Las autoridades suizas habían emitido una Orden Europea de Detención contra un hombre que estaba siendo investigado como presunto autor de infracción de la ley federal sobre estupefacientes, robo, recepción de bienes robados, blanqueo de capitales y solicitud fraudulenta de prestaciones de la seguridad social, según ha explicado hoy la Policía Nacional.
El Grupo de Localización de Fugitivos de la UDYCO Central en Madrid inició las pesquisas. Los agentes lograron averiguar que el fugitivo se encontraba en Mallorca, hospedado en unos apartamentos en la zona de Calvià, por lo que remitieron la orden de detención al Grupo de Delincuencia Internacional de la Policía Nacional en Baleares.
Los investigadores de la Jefatura de Palma lograron localizar al acusado el pasado viernes y procedieron a su detención. El hombre fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional.
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