Un hombre ataca a un policía con un puño americano durante una emergencia médica en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por atacar con un puño americano a un agente durante una emergencia médica en s'Arenal. El sospechoso, español de 42 años, está acusado de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de marzo hacia las 18:20 horas. La base del 092 recibió una alerta para acudir a una vivienda en la que un hombre amenazaba con autolesionarse. Al llegar al lugar, la pareja del hombre recibió a las patrullas y las dirigió hacia el interior. En el pasillo, los agentes encontraron al padre del implicado bloqueando la puerta para impedir el acceso de los policías a la habitación.

Cuando lograron entrar, los agentes localizaron al hombre de 42 años con una mano tras la espalda. A pesar de los requerimientos policiales para que mostrara las manos, el individuo se abalanzó de forma súbita con la intención de golpear la cara de un agente utilizando un puño americano de metal de unos 7 centímetros. El policía pudo esquivar el golpe y, con la ayuda de su compañero, redujeron al agresor.

Durante el forcejeo, el detenido propinó puñetazos y patadas a los policías, causándoles lesiones leves en diversas partes del cuerpo. Además, el padre del implicado dificultó la intervención de forma continua, estirando a los agentes con fuerza y propinándoles empujones mientras les exigía que se marcharan.

Debido al gran estado de excitación y agresividad del detenido, se solicitó la asistencia de una ambulancia del 061. El hombre fue trasladado con custodia policial al área de psiquiatría del Hospital Son Llàtzer donde quedó ingresado.

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La Sala de Atestados instruyó las diligencias y las remitió a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.