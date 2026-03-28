A prisión un atracador que asaltaba a mujeres para robarles las joyas en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por cometer cinco violentos atracos en Palma. Las víctimas eran siempre mujeres a las que robaba las joyas que llevaban para luego venderlas. El sospechoso ha ingresado en prisión por orden judicial.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro llevó a cabo una investigación por tres robos con violencia cometidos sobre mujeres en el barrio de Pere Garau. Los robos comenzaron en el mes de septiembre del año pasado, las víctimas fueron abordadas en la vía pública de manera sorpresiva por un hombre que, de un fuerte tirón, les arrancaba las cadenas de oro que llevaban colgadas en el cuello y luego se daba a la fuga a la carrera. En el último robo, la perjudicada forcejeó con el delincuente y la joya cayó al suelo, pero el acusado logró llevarse un anillo de gran valor sentimental.

Los agentes realizaron numerosas gestiones y, fruto de estas pesquisas, lograron identificar al sospechoso. No consiguieron localizarlo, por lo que la Policía emitió una orden de busca y captura para dar con él.

Otros dos asaltos

El pasado lunes, sobre las diez y media de la noche, una patrulla motorizada de la Policía Nacional estaba recorriendo el barrio de La Soledad. Un ciudadano alertó a los agentes de que un joven estaba intentando vender una cadena de oro. Momentos antes, los agentes habían recibido un comunicado del 091 por un robo con violencia en el que un joven había sustraído una cadena de oro a una mujer en la calle Metge Josep Darder.

Los agentes efectuaron una batida y localizaron a un joven saliendo de un portal. No llevaba encima ninguna cadena de oro, pero los agentes pudieron recuperarla poco después. La patrulla comprobó que además de ese robo, se había cometido otro atraco, también a otra mujer, a las siete y media de la mañana en la calle Pere Llobera. En esa ocasión, el delincuente forcejeó con la víctima, hasta que la perjudicada cayó al suelo. Sufrió diversas lesiones y precisó asistencia médica.

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Los policías detuvieron al joven y el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro continuó tomó declaración a las víctimas. Finalmente, los investigadores han imputo al acusado por los tres atracos cometidos en septiembre y los dos ocurridos el pasado lunes. El juez de guardia decretó su ingreso en prisión provisional, ha informado la Policía.