La Policía Local de Palma inmoviliza dos camiones que llevaban escombros a un vertedero ilegal
Los agentes han denunciado a dos hombres que transportaban residuos a un solar del Camí dels Reis
La Policía Local de Palma ha inmovilizado dos camiones y ha denunciado a dos hombres que llevaban escombros a un vertedero ilegal en el Camí dels Reis. Según ha informado hoy el cuerpo policial, la intervención ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD), con el apoyo del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) y la Unidad Motorizada (UMOT). Durante las últimas semanas, el GISD detectó un incremento de vertidos incontrolados en la zona posterior del Parque Verde situado en el número 531 del Camí dels Reis. Los policías establecieron un dispositivo de vigilancia dinámica que culminó con la interceptación de dos camiones a nombre del mismo titular.
El camión principal fue detenido en las inmediaciones del Camí dels Reis. Transportaba seis sacas de grandes dimensiones con escombros, y los agentes constataron que ya había vertido al menos dos en el lugar. El conductor, un hombre de 31 años, nunca había obtenido ningún permiso de conducción. Por este motivo, la Sala de Atestados instruyó diligencias penales por un presunto delito contra la seguridad vial y las remitió a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia. Además, el conductor fue denunciado por infracciones a la normativa de transportes, exceso de carga y deficiencias en la estiba y la seguridad.
De forma paralela, una patrulla del GAP interceptó en la carretera de Sóller el segundo camión, utilizado como apoyo logístico y conducido por el hombre de 33 años. Ambos vehículos circulaban sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor y presentaban deficiencias técnicas relevantes, motivo por el que fueron inmovilizados y trasladados por la grúa al depósito municipal de Son Oms.
La Policía Local recuerda que la gestión de residuos de obra en Palma está regulada de forma estricta por la Ordenanza Municipal de Limpieza, Desechos y Residuos Sólidos Urbanos y la Ley 8/2019 de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears. Toda licencia de obra requiere el pago de una fianza al Ayuntamiento, la cual solo se devuelve al presentar los certificados de entrega a una planta de tratamiento autorizada. El vertido incontrolado en el medio ambiente supone una infracción muy grave con elevadas sanciones económicas.
Cabe destacar que, de acuerdo con el Código Penal, cuando estas conductas causen daños sustanciales al medio ambiente, los hechos pueden llegar a constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con penas que incluyen prisión.
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