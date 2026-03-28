Un juez prohíbe a una banda de carteristas profesionales acercarse al centro de Palma

La Policía Nacional ha desarticulado una banda de carteristas que robaba a turistas en los alrededores de la catedral de Palma. En la operación, que ha contado con la colaboración de la Policía Local, han sido detenidos un hombre y dos mujeres, todos rumanos, por delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal. El juez de guardia ha decretado una orden de alejamiento del centro de la ciudad, mientras la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Los agentes de la Comisaría de Distrito Centro y del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional detectaron la presencia, en las inmediaciones de la catedral, de varios integrantes de un grupo criminal itinerante muy especializado en la comisión de hurtos. Los investigadores comprobaron que los delincuentes actuaban de manera muy profesional, con un claro reparto de tareas. Vigilaban y seleccionaban a sus víctimas, la mayoría de ellas turistas.

El grupo actuaba en comercios y calles del centro de Palma, donde robaban las carteras sin que las víctimas se dieran cuenta. Los acusados se hacían pasar por turistas para camuflarse sin llamar la atención. Los agentes del Distrito Centro, del GOR y un miembro de la Policía Local, al tener conocimiento de la presencia de los investigados en el centro de Palma, llevaron a cabo un dispositivo policial los pasados jueves y viernes. Los policías consiguieron localizarlos y detenidos por delitos de grupo criminal, hurtos y estafa.

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Los agentes pudieron acreditar que el hombre había utilizado la tarjeta de otra persona, a la que le habían sustraído previamente la cartera, para realizar cargos en diferentes establecimientos. Además, también comprobaron que una de las mujeres detenidas tendría relación con los autores materiales de los hurtos, por lo que se le imputó un delito de pertenencia a grupo criminal.