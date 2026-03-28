Un joven encuentra un cadáver flotando en una cala de Ibiza

Un joven de Santa Eulària (Eivissa) ha encontrado esta mañana un cadáver flotando entre Cala Mestella y Cala Llenya. El joven, de 22 años, se encontraba navegando por la costa de Santa Eulària cuando le ha llamado la atención un punto rojo en mitad del mar. Al acercarse, ha comprobado que se trataba del chaleco salvavidas de una persona que estaba ya fallecida.

El joven, cuya familia tiene una empresa de chárter náutico (La Mar 2.0 Charter), había acabado de cambiar los filtros a una de las embarcaciones de un cliente y había salido a la mar para comprobar que todo estaba correcto. Ha sido en esa breve salida cuando se ha topado con el cuerpo. En ese momento, algo nervioso, ha llamado a su padre, que le ha dicho que llamara inmediatamente a la Guardia Civil, cosa que ha hecho.

El padre ha salido en otra barca a encontrarse con su hijo, preocupado por cómo estaría tras el macabro hallazgo. Tras observar el cuerpo, no creen que se trate de un migrante, como pensaban en un primer momento. De hecho, están convencidos de que se trata de un buceador por el tipo de chaleco que llevaba, el neopreno y, sobre todo, por los cuchillos, que son los que suelen llevar los buzos.

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En apenas unos minutos, relatan, ha llegado la Guardia Civil en una neumática a la zona, a una milla náutica de Cala Llenya. Lo primero que han hecho ha sido interesarse por el estado del joven que había encontrado el cuerpo, de cuya investigación se han hecho cargo. Hasta el lugar se han desplazado efectos de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) y la Policía Judicial.