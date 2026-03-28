Continúa la búsqueda de la mujer condenada a cadena perpetua por la muerte de su bebé recién nacida en Porto Cristo al tirarla a un contenedor de basura

Operación jaula en Mallorca para evitar la huida de la isla de la madre condenada a cadena perpetua por la muerte de la bebé de 26 semanas en Porto Cristo tras tirarla a la basura. La vigilancia se ha extremado por si Yolanda Moreno osa aparecer por puertos y aeropuerto para dar esquinazo al cumplimiento de la pena máxima. El jurado la declaró culpable de la muerte de la pequeña por unanimidad y el fiscal pidió para ella la prisión permanente revisable, al igual que para su cuñado, por un delito de asesinato con el agravante de parentesco. La presidenta del tribunal popular suscribió la solicitud del ministerio público y condenó en la sentencia a ambos con la máxima pena. La sorpresa surgió el pasado domingo cuando esta no se presentó a la lectura del veredicto del tribunal popular.

Ante la ausencia de la principal acusada, la lectura del veredicto se demoró durante casi tres horas. El jurado consideró que tanto la madre de la niña como su cuñado eran los principales responsables de la muerte de la niña recién nacida. De hecho se ciñeron a la apreciación de los forenses de que el bebé podria haber salido adelante. El representante del ministerio público solicitó la pena máxima. El tío de la bebé ya estaba presente, pero su cuñada no apareció por el lugar.

Al concluir la lectura del veredicto y ver que la madre de la niña que dejaron morir tras tirarla a un contenedor de basura en Porto Cristo no se presentó, la presidenta del tribunal de jurado ordenó a la Policía Judicial de la Policía Nacional que procediera a su detención con carácter inmediato. De hecho dictó para el cuñado de esta su ingreso en prisión provisional después de que el fiscal pidiera la pena máxima para él y para la madre.

"Sabían que estaba viva"

Un pinchazo en el teléfono de la principal acusada fue determinante en la resolución del tribunal popular. El 3 de noviembre de 2023, al día siguiente de arrojar el bebé a un contenedor en Porto Cristo, Yolanda mantuvo una conversación con una amiga. En esta reconocía que su cuñado se acercó al depósito de residuos y "la oyó llorar". El jurado concluyó que tanto uno como la otra "sabían que estaba viva".

Como era de prever, cuando la presidenta del jurado dictó sentencia tampoco hizo acto de presencia la madre de la bebé muerta al tirarla a un contenedor. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil trabajan codo con codo para tratar de dar con su paradero. Puertos y el aeropuerto de Palma se mantienen fuertemente vigilados por si aparece la fugitiva por estos lugares estratégicos.