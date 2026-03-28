Los bomberos rescatan en helicóptero a una excursionista lesionada en el Torrent de Pareis

Los Bombers de Mallorca han rescatado a una excursionista alemana de unos 70 años que ha sufrido una lesión en la muñeca cuando recorría el Torrent de Pareis, en Escorca.

Los hechos han tenido lugar sobre el mediodía de este sábado, según ha informado el servicio de emergencias. La mujer estaba realizado una excursión por el Torrent de Pareis junto a un grupo de personas cuando ha sufrido una caída y se ha lesionado la muñeca.

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Al lugar han acudido en helicóptero efectivos de los Bomberos de Mallorca. La han inmovilizado y la han evacuado mediante un ciclo de grúa. Posteriormente ha sido trasladada al Hospital Universitario de Son Espases para su valoración médica. El resto de excursionistas han seguido la ruta con normalidad.